شاهد.. الدكتورة يومي تنشر فيديو وهي تقف على ألواح مسامير

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر يومي، مشهورة سناب شات لبنانية، وهي تتعرض لتجربة غير مألوفة ومؤلمة. في الفيديو، يظهر يومي وهي تقف على ألواح مسامير برفقة مدرب لياقة بدنية.

تبدو يومي وهي تصرخ من الألم الذي تسببه الألواح المسامير التي تقف عليها، ويظهر المدرب وهو يقدم المساعدة لها للمواصلة في تحمل الألم والوقوف على الألواح. ومع مرور الوقت، يظهرت يومي وهي تنتقل وتجلس على الأرض.

هذا الفيديو أثار جدلاً واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعبير البعض عن قلقهم حول سلامة يومي وإمكانية تعرضها للإصابة أو الأذى. وأعرب آخرون عن استغرابهم من سبب قيام يومي والمدرب بتلك التجربة القاسية.

لم يتضح بعد سبب وراء هذه التجربة وما إذا كانت جزءًا من تحدي أو تجربة ترفيهية، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى حول الفيديو. ومن المهم التأكيد على ضرورة ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية بطرق آمنة وتحت إشراف مدربين مؤهلين، وتجنب الممارسات التي تعرض الأشخاص للإصابات أو الأذى.

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