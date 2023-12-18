بفيديو نادر للغاية .. تعرّفوا إلى زوجة سعد لمجرد الأولى “ثمين” هندية الأصل!

كتب امير فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 12:48 صباحاً - أعادت حسابات فنية تداول مقطع فيديو نادر لزوجة الفنان سعد لمجرد الأولى “ثمين” والتي تزوجها قبل زوجته الحالية غيثة العلاكي.

سعد لمجرد وزوجته الأولى “ثمين”

حيث ظهر في المقطع سعد لمجرد وهو يشكر زوجته “ثمين”، موضحًا أنها داعمته ووقفت بجانبه، وبسؤال المذيع لها هل ستتغير حياتك عندما يصبح نجم، فأجابت أنها تراه طول الوقت نجم .

وكان سعد لمجرد تزوج من زوجته الأولى “ثمين” التي ارتبط بها خلال وقت إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، وتكاثرت الأقاويل حول جنسيتها، فقيل أنها هندية أو باكستانية الأصل

ثمين زوجة سعد لمجرد الأولى – لقطة من برنامج المواهب “سوبر ستار” 2007

وحرص لمجرد على أظهرها خلال مشاركته في برنامج “سوبر ستار” سنة 2007، قبل أن يتم الطلاق بينهما في ما بعد.

من هي “ثمين”.. زوجة سعد لمجرد الأولى؟‎‎

ولم تنتشر هذه الزيجة التي انتهت بالانفصال بشكل كبير، حيث لم يكن سعد لمجرد شهيرًا وقتها، وحاول الفنان المغربي خلال مقابلاته الإعلامية عدم الحديث عن هذه الزيجة بعد أن صار مشهورًا، لكن ذات مرة صرح أن الغيرة بإمكانها هدم أية علاقة، فتكهن جمهوره أن يكون سبب انفصاله عن “ثمين” هو غيرتها الشديدة عليه.

ثمين زوجة سعد لمجرد الأولى

سعد لمجرد وغيثة العلاكي

وعقد سعد لمجرد قرانه على زوجته الثانية غيثة العلاكي خلال شهر أيلول – سبتمبر من عام 2022، في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد قليل من الأقارب والأصدقاء.

واحتفل لمجرد في سبتمبر الماضي بعيد زواجه الأول حيث شارك سعد لمجرد مجموعة صور رومانسية مع زوجته من أجواء الاحتفال الذي أقاماه، وعبر سعد عن حبه الكبير لـ غيثة من خلال الرسالة التي كتبها في التعليق المرفق للصور.

وقال فيها بما معناه: “عيد ميلاد سعيد وذكرى سنوية سعيدة لزوجتي المذهلة! التي تقف إلى جانبي في السراء والضراء”.

وأضاف: “أنا ممتن جدًا لحبك ودعمك، أتمنى سنوات عديدة أخرى من السعادة معًا.. أحبك بلا نهايه!”.

تفاعل العديد النجوم ومشاهير السوشيال ميديا والمتابعين مع رسالة سعد لمجرد إلى زوجته، وتركوا رسائل الحب والقلوب الحمراء لهما، وتمنوا لهما دوام الحب والاستقرار.

أحدث ظهور لسعد لمجرد

كان أحدث ظهور لسعد لمجرد خلال حضوره في السباق الختامي للفورمولا 1 في أبو ظبي والتقى بالفنانة اللبنانية إليسا بعد فترة من الفراق، وتبادلا الأحضان والعناق والقبلات، وكان هذا اللقاء بعد تسجيلهم معًا الديو الشهير لهم “من أول دقيقة” والذي لاقى نجاحًا كبيرًا، كما التقت إليسا بالفنانة ياسمين صبري.

وظهرت إليسا بإطلالة كاجوال، عبارة عن بنطلون وقميص من الجينز، أما لمجرد فاختار اطلالة رياضية، عبارة عن بنطلون أسود، وبولو باللون الزهري ونسق معهما قبعة.

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