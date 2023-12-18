الصور الأولى لأبو الليف في عزاء شقيقه الفنان عادل أنور



محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر المطرب نادر أبو الليف مساء اليوم الأحد وهو في حالة من الحزن الشديد، أثناء تلقيه عزاء شقيقه الفنان عادل أنور والمقام بمسجد الحامدية الشاذلية

واستقبل أبو الليف عدد كبير من نجوم الفن في عزاء شقيقه، حيث حرصوا على مواساته والوقوف بجانبه وتأدية واجب العزاء له وللشاعر أيمن بهجت قمر ابن شقيقة الفنان الراحل، وكان من بينهم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، والفنان حلمي عبدالباقي، والفنان إيهاب فهمي.

يذكر أن الفنان الراحل عادل أنور فارق الحياة يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، عن عمر يناهز 58 عام