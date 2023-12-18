"الله على جمال الطبيعة".. أحدث ظهور لإلهام شاهين في مهرجان الأمل السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - نشرت الفنانة إلهام شاهين عدد من الصور الجديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام"، أثناء تواجدها في إمارة موناكو لحضور فعاليات مهرجان الأمل السينمائي الدولي.

وظهرت شاهين في الصور وهي ترتدي فستان قصير شتوي باللون الرمادي، ومعه حذاء جلد الثعبان وخلفها مناظر طبيعية خلابة وعلقت: "الله على جمال الطبيعة إبداع مهرجان الأمل السينمائي الدولي".

يذكر أن الفنانة إلهام شاهين تم تكريمها بمهرجان الأمل السينمائي الدولي عن دورها في فيلم خالي من الكوليسترول، الذي تم عرضه عام 2005، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، وشاركها البطولة الفنان أشرف عبدالباقي، والنجم الراحل طارق عبدالعزيز.