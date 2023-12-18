فاطمة الكاشف تكشف حقيقة الحالة الصحية لزوجها الفنان جمال عبدالناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الفنانة فاطمة الكاشف حقيقة الوضع الصحي لزوجها الفنان جمال عبدالناصر، حيث طمأنت جمهوره وأكدت أنه بخير ولا صحة للأخبار التي يتم تداولها عبر بعض المواقع الإخبارية، أو مواقع التواصل الإجتماعي، حول تعرضه لوعكة صحية جديدة ودخوله المستشفى.

وأوضحت الكاشف خلال منشور كتبته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك أن زوجها الفنان جمال عبدالناصر لم يكن يعاني سوى من "دور برد شديد"، ولكنه تعافى منه الآن بشكل كامل

كما صرحت أن زوجها يستعد لتصوير الجزء الثاني من مسلسل وسط البلد، وطلبت من جمهوره الدعاء له بتمام الصحة والعافية والشفاء التام والنجاح والتوفيق في الأعمال القادمة.

يذكر أن الفنان جمال عبدالناصر سيشارك في الموسم الرمضاني القادم 2024 من خلال مسلسل المداح الجزء الرابع، مع النجم حمادة هلال ومجموعة كبيرة من النجوم.