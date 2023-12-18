زينة والملاية اللف.. كيف روج خالد يوسف لفيلمه الجديد "الإسكندراني"



محمد اسماعيل - القاهرة - روج المخرج خالد يوسف لفيلمه الجديد "الإسكندراني"، وذلك عن طريق نشر صورة جديدة لبوستر الفيلم تتصدرها النجمة زينة وهي ترتدي " الملاية اللف"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام".

وكشف يوسف عن موعد عرض الفيلم خلال منشوره حيث قال: "الإسكندراني في دور العرض بمصر من 4 يناير وفي دول الخليج من 11 يناير ".

فيلم الإسكندراني بطولة النجم أحمد العوضي، والنجمة زينة، والفنان القدير حسين فهمي، وهو مأخوذ عن رواية للسيناريست والكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، وإنتاج أحمد عفيفي، وإخراج خالد يوسف.