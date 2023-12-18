من "الأهرامات" إلى "متحف الأساطير".. جولة في بوليفارد سيتي الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

في جولة مزجت بين التشويق والمتعة والإثارة، كشف الإعلامي عمرو أديب، بضع ملامح أبرز المناطق والفعاليات في بوليفارد سيتي في موسم الرياض، وعلى رأسها منطقة مصر ومتحف الأساطير.

عمرو أديب، عبر كاميرا برنامج "الحكاية"، بدأ الجولة في "هاوس أوف هايب"، التي أقيمت على 6000 قدم مربع، وتضم 46 منطقة لصناعة المحتوى الترفيهي، بالألعاب والخدع البصرية، و 29 لعبة تفاعلية، و 22 لعبة فيديو مبتكرة.

وتعتمد "هايبر أوف هايب"، على الدخول لها من خلال عملة خاصة، هي "هايبر كوين"، يمكن الحصول عليها بالشراء أو الفوز بها .

و من الإبهار في عالم "هايبر اوف هايب"، انتقل الإعلامي عمرو أديب، إلى عالم "باربي" العروس الشهيرة، ورصد كل ما فيه من نسخ لها، والأنشطة التفاعلية بأسلوبها، من تسريحات الشعر، إلى الأزياء التي تميزت بها، وسياراتها الفارهة ومنزلها.

لعشاق الرعب عرضت الجولة منطقة " Five nights at freddys"، التي أقيمت على غرار لعبة الفيديو الشهيرة، والتي تضم متاهة رعب، مستوحاة من اللعبة .

وقام عمرو برصد بعض ملامح "متحف الأساطير"، وهو الأكبر في عالم كرة القدم إذ يضم قطع كرة قدم تاريخية، وقمصان الفرق والمنتخبات لعظماء اللعبة، بتوقيعاتهم، وفي مقدمتهم الجوهرة البرازيلية السوداء بيليه، وليو ميسي، وكريستيانو رونالدو، بتوقيعه على قميص فريقه الحالي النصر السعودي.

ويضم المتحف كؤوس أهم البطولات العالمية، وقاعة عرض تفاعلية لأشهر المباريات، بأحدث تقنيات العرض.

ومن داخل متحف "الأسطورة رونالدو" نجم فريق النصر السعودي، و المنتخب البرتغالي، عرضت الجولة، أبرز المقتنيات، ومنها الجوائز الفردية والجماعية التي نالها، ومنها الحذاء الذهبي، والكرة الذهبية، وكأس دوري أبطال أوروبا.

ويقدم متحف أسطورة كرة القدم "رونالدو" الفريد من نوعه، من خلال 3 تجارب تفاعلية أبرز الأحداث في مشواره، ومن خلال شاشة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، يتيح لزواره إلتقاط صور تذكارية بجوار نجم الملاعب الشهير.

عمرو عبر التلفريك، انتقل إلى منطقة مصر، وهي الأكبر في بوليفارد و التي تضم مجسمات ضخمة للأهرامات، وأبو الهول، والمعابد المصرية .

وتضم المنطقة الفرعونية الطابع، 3 تجارب تفاعلية منها لعبة الهروب، وتجربة المومياء المفقودة، والبحث في سراديب الفراعنة.

ولعشاق المنتجات المصرية، والمشغولات وإكسسوارات الفضة والنحاس، تضم المنطقة أكثر من 100 متجر، إلى جانب تقديم أشهر المأكولات و المشروبات المصرية.

ويقدم معرض "توت عنخ آمون"، المقام في منطقة مصر، رصد تفصيلي لكافة مراحل حياته، وأسرارها، وشجرة العائلة، إلى جانب عرض مجسمات لمقتنياته.



يذكر أن موسم الرياض، المقام تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، بدأ في أكتوبر الماضي، ويشهد فعاليات فنية ورياضية وترفيبهية، هي الأضخم من نوعها .