هكذا روجت ياسمين عبدالعزيز لفيلم أحمد العوضي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - روجت الفنانة ياسمين عبدالعزيز لفيلم زوجها النجم أحمد العوضي "الإسكندراني"، من خلال منشور على صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام".

وقامت ياسمين بنشر بوسترين للفيلم وعلقت: "مبروك ربنا يكرم إن شاء الله فيلم الاسكندراني".

فيلم الاسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي والنجمة زينة والفنان القدير حسين فهمي، والفنان بيومي فؤاد، ومجموعة أخرى من النجوم، وهو من إخراج خالد يوسف، وإنتاج أحمد عفيفي، ومأخوذ عن رواية السيناريست والكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن المقرر عرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي في بداية شهر يناير من العام الجديد 2024.