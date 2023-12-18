رانيا يوسف تلعب مع الكلاب وسارة سلامة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

إنجي علاء

نشرت السيناريست إنجي علاء صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان قصير.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تلعب مع الكلاب.

زينة

نشرت الفنانة زينة صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة.

سارة الشامي

نشرت الفنانة سارة الشامي صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بدون مكياج.

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

سلمى أبو ضيف

نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، خلال تواجدها في باريس.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام".

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود.

هيدي كرم

نشرت الفنانة هيدي كرم صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".