جاري أولدمان: سلسلتا هارى بوتر وباتمان أنقذا حياتى

القاهرة - سامية سيد - أوضح الممثل العالمى جاري أولدمان كيف "أنقذته" أفلام هاري بوتر وباتمان عندما أصبح أبًا مسئولاً عن أبنائه ألفي وجاليفر وتشارلي، وتطرق بالتفصيل لكيف ساعدته مشاركته في الفيلمين على تلك المسئولية بعد أن طلق زوجته الثالثة، دنيا فيورنتينو، في عام 2001.



جاري أولدمان

وفي حديثه لبرنامج درو باريمور، قال أولدمان: "عندما كنت في الثانية والأربعين من عمري، استيقظت وأنا مطلق وحصلت على حضانة هؤلاء الأولاد، فكان ذلك في حد ذاته صعبًا لأنه كان هناك تحول في الصناعة حيث تم تصوير الكثير من الإنتاجات، في المجر، بودابست، براج، أستراليا، كما تعلمون، كل هذه الأماكن.".

وبعد أن أوضح باريمور أن مواقع التصوير تغيرت في هذا الوقت "لأسباب ضريبية"، قال أولدمان إنه "رفض الكثير من العمل" ليكون مع أطفاله.

وأضاف أولدمان: "الحمد لله على هاري بوتر، أقول لك، الاثنان باتمان وهاري بوتر لقد أنقذاني حقًا، لأن ذلك يعني أنني أستطيع القيام بأقل قدر من العمل مقابل أكبر قدر من المال ثم العودة إلى المنزل مع الأطفال".

لعب أولدمان دور سيريوس بلاك في أربعة أفلام من سلسلة هاري بوتر، بدءًا من فيلم Harry Potter And The Prisoner Of Azkaban عام 2004.