شكرا لقرائتكم خبر عن محطات مهمة فى ذكرى وفاة زهرة العلا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة الفنانة زهرة العلا، التي تميزت بالرقة والجمال، تفاعل معها الجمهور فى جميع أعمالها، خصوصا فيلم الوسادة الخالية أمام الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، عندما تمكنت من تجسيد شخصية البنت الأصيلة والتى تقف بجانب زوجها فى وقت انشغاله بحبيبة أخرى، ضربت زهرة العلا مثالاً فى الرقى فى التمثيل.

بعد حصولها على دبلوم معهد الفنون المسرحية انتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومن ثم إلى القاهرة حيث تتلمذت على يد الفنان يوسف وهبى وعملت فى فرقته المسرحية ، ثم اتجهت للعمل في السينما قدمت أعمالاً وصلت إلى 120 فيلما و50 مسلسلا تليفزيونيا على مدى تاريخها الفنى منها مسلسل إنى راحلة مع محمود مرسى وليلى حمادة ومحمد العربى، ومسلسل على هامش السيرة مع الفنان أحمد مظهر، وكليهما عرضا فى أواسط السبعينات.

ومن أهم أعمالها السينمائية إسماعيل يس فى الأسطول، المرأة المجهولة، خدعنى أبى، أنا بنت ناس، الإيمان، آمنت بالله، يسقط الاستعمار، جحيم الغيرة، طريق السعادة، جميلة، شريك حياتى، ملك البترول، نافذة على الجنة، الغريب، الجريمة والعقاب، سجين أبوزعبل، سر طاقية الإخفاء، حد السيف، دعاء الكروان، أنا وبناتى، الليالى الدافئة، الأخوه الغرباء، الوسادة الخالية، مشوار عمر، عاشور قلب الأسد.

فى عيد الأم 21 مارس 2010 لم تتمكن زهرة العلا من حضور حفل تكريمها كفنانة وأم فى فعالية أقامها "المركز الكاثوليكى" تحت عنوان يوم العطاء، وذلك بسبب مرضها الذى ألزمها البقاء فى البيت، كما لم يتمكن أحد من تمثيلها للحصول على الجائزة، فتم تكريمها فى منزلها بمنحها درع تقديرا لعطائها على مدى سنوات عملها، وقد سلمها الدرع الأب بطرس دانييل فى لفتة إنسانية لطيفة، عانت فى أيامها الأخيرة من الشلل حتى توفيت فى مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013.

فى عيد الأم 21 مارس 2010 لم تتمكن زهرة العلا من حضور حفل تكريمها كفنانة وأم فى فعالية أقامها "المركز الكاثوليكى" تحت عنوان يوم العطاء، وذلك بسبب مرضها الذى ألزمها البقاء فى البيت، كما لم يتمكن أحد من تمثيلها للحصول على الجائزة، فتم تكريمها فى منزلها بمنحها درع تقديرا لعطائها على مدى سنوات عملها، وقد سلمها الدرع الأب بطرس دانييل فى لفتة إنسانية لطيفة، عانت فى أيامها الأخيرة من الشلل حتى توفيت فى مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2013.