تضامناً مع القضية الفلسطينية.. "أبو" يطلق أغنيته الجديدة بعنوان "العالم أعمى"

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق الفنان "أبو"، أحدث أعماله الفنية، أغنيته الجديدة التي تحمل بعنوان "العالم أعمى The Worl is Blind"، باللغة الإنجليزية على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية قدمها أبو في افتتاح الجونة السينمائي في دورته السادسة التي انطلقت منذ أيام في مدينة الجونة، ووجه من خلالها رسالة للعالم عن ازدواجية المعايير والصمت العالمي تجاه القضية الفلسطينية، والحرب في غزة التي اندلعت في السابع من أكتوبر بعد عملية طوفان الأقصى.

ووجه أبو عبر الأغنية رسالة للإنسانية عن ازدواجية المعايير حول العالم وتسليط الضوء على الصمت العالمي إزاء ما يحدث في غزة لسنوات قبيل ما حدث في السابع من أكتوبر، كما يقدم رسالة تعاطف ودعم مع الشعب الفلسطيني، عبر أغنية باللغة الإنجليزية تم اختيارها لتكون الأغنية الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة هذا العام.

ويتغنى خلالها بكلمات الدكتور طارق نديم وتوزيع منير ماهر، وعاد خلالها لحمل لقب النشيد الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي بعد ست سنوات منذ أغنيته الناجحة "3 دقات" في افتتاح نسخته الأولى.

وتقول كلمات الأغنية:

"العالم أعمى لا يستطيع رؤية الحقيقة، العالم أعمى أين الإنسانية، سلبوا الحلم البسيط الذي نتشاركه".. وأتت تجسيدا غنائيا لرسالة النسخة السادسة من مهرجان الحونة السينمائي التي تأتي وسط ظروف مأساوية يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق ووسط حالة حزن يعيشها الجميع ازاء ما يحدث، رسالة تبناها المهرجان مفادها "السينما من أجل الإنسانية" يدعو خلالها الناس في جميع أنحاء العالم إلى التفكير واتخاذ إجراءات ضد التحيز والقمع والظلم، ورفض المعايير المزدوجة والكراهيك والعنصرية في مواجهة المعاناة الإنسانية.



أبو