محمد إمام ينعى أمير الكويت بهذه الكلمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد إمام أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح.

ونشر إمام صورة الراحل نواف الصباح، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة الشيخ نواف الأحمد الصباح".

وأعلن الديوان الأميري الكويتي وفاة أمير الدولة نواف الجابر الصباح، أمس السبت، بعدما قطع التلفزيون الكويتي إرساله وبدأ في بث القرآن الكريم.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، الجمعة الماضية ، أكد أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كانت مستقرة.



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