شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل أغانى فيروز مع فرقة عبد الحليم نويرة بالأوبرا.. الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي فرقة عبد الحليم نويرة التابعة لدار الأوبرا المصرية حفلاً غنائيًا بعنوان "أجمل أغاني فيروز" وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 ديسمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بقيادة المايسترو أحمد عامر.

ويشارك في الحفل عدد من مطربي الفرقة وهم الفنانة كنزى، والفنانة أجفان، والفنانة بسملة كمال، والفنانة فرح الموجي، والفنانة أميرة أحمد، والفنانة نهاد فتحي، والفنانة آيات فارق، ومن المفترض أن يقدموا خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني فيروز التي يعشقها الجمهور.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست في عام 1967 بقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة الذي كان له الفضل في تأسيسها تحت اسم فرقة الموسيقى العربية؛ بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث ‏للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى)، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز ‏تنمية المواهب.