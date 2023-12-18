شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية "رحلة حنظلة" على مسرح نهاد صليحة.. 20 و21 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مسرحية "رحلة حنظلة" للكاتب الكبير سعد الله ونوس ولفريق قسم المسرح بالإسكندرية، على مسرح "نهاد صليحة" التابع لأكاديمية الفنون، يوم الأربعاء والخميس القادمين الموافقين 20 و21 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتدور قصة المسرحية حول القيود الفكرية التي تعاني منها المجتمعات، حيث إنها تجسد الواقع الذي يعيش فيه المجتمعات العربية، حيث يحدث لبطل المسرحية "حنظلة" عدة مصائب، ما يدفعه لتطوير نظرته وفهمه لدوره كفرد في المجتمع، ويتخلل المسرحية بعض المشاهد الكوميدية.

مسرحية رحلة حنظلة بطولة كل من الفنان كريم عبده، سيف مرعي، ندا جمال، إسلام بونزي، مروان محمود، ديكور دنيا عزيز، مكياج وملابس مارينا عادل، إضاءة أحمد طارق، المخرجين المنفذين يوسف جيكا، عبد الرحمن هريدي، إعداد موسيقي محمد ابراهيم دراماتورج أشرف علي، إخراج مروان محمود.

وكانت قد عرضت المسرحية من قبل بمهرجان إسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر وكانت المسرحية السكندرية الوحيدة التي تعرض بالمهرجان ، كما تم عرضها بمهرجان قسم المسرح بالإسكندرية.