نُسخة من عمتها.. سمية الألفي “الصغيرة” تخطف الأنظار بـ إطلالة مبهجة بمهرجان الجونة السينمائي| صور

كتب امير فتحي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 03:48 صباحاً - ظهرت الفنانة سمية الألفي “الصغيرة” بإطلالة مبهجة، وذلك خلال حضورها عرض فيلم “وداعا جوليا”، بثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته السادسة.

وحرصت الألفي على الظهور بألوان مبهجة، حيث ارتدت جاكيت بلون من درجات البرتقالي وجيبة قصيرة بنفس اللون، وحذاء طويل باللون الأبيض.

ابنة شقيق سمية الألفي في مهرجان الجونة

تم عرض فيلم “وداعًا جوليا”، بثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي، بحضور أبطال الفيلم، ومجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني.

سمية الألفي تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

سمية الألفي تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

من هي سمية الألفي؟

سمية الألفي هي ابنة شقيق الفنانة سمية الألفي، ودرست تمثيل و اخراج و فنون بصرية في الجامعة الامريكية، كما درست الفلسفة وعلم النفس،

سمية الألفي تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

اسند اليها اول بطولة لها في فيلم “ورد” اثناء دراستها في الجامعة، وشاركت في مسلسل “الحب فرصة اخيرة”، و “لدينا أقوال اخري”.

سمية الألفي تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

سمية الألفي: فوجئت ببنت أخويا بتمثل في مسلسل “أحلام سعيدة”

كشفت الفنانة القديرة سمية الألفي أنها فوجئت بمشاركة ابنة شقيقها في مسلسل “أحلام سعيدة” للفنانة يسرا.

سمية الألفي تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج “القاهرة اليوم” من تقديم مروة صبري عبر قناة “القاهرة اليوم” عبّرت سمية الألفي عن سعادتها بمشاركة “سمية الألفي” الصغيرة في المسلسل وتحقيق حلمها.

وقالت سمية الألفي: اتفاجئت هي لم تخبرني أنها تشارك في المسلسل، ونحن في أول يوم رمضان نتجمع سويًا وكنا نشاهد التليفزيون وفوجئت بها، هي ابنتي وهي الفتاة الوحيدة في العائلة بين أولاد أشقائي.

وأضافت: سعدت كثيرا بها وجهها جميل أمام الكاميرا وصادقة ودخلت قلبي كممثلة، لم أتخيل أنها شاطرة وموهوبة، هي دائما تتحدث معي عن حلمها بالتمثيل وفاجأتني أنها بدأت تحقيق هذا الحلم.

وعن نصيحتها لها: أهم ميزة في الممثل أن يكون له حضور وهي حققت هذا، ونصيحتي لها هو الصدق أن تقدم كل مشهد ليخرج من قلبها وعقلها وتكون صادقة مع نفسها ومع الدور الذي تؤديه.

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