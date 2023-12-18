شكرا لقرائتكم خبر عن برادلي كوبر يُخرج فيلم Maestro بطريقة استلهمها من كريستيان بيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الممثل العالمى برادلي كوبر عن أنه قام بإخراج فيلمه الجديد "Maestro " عن حياة ليونارد بيرنشتاين بصفته قائد الأوركسترا الراحل، بعد أن استلهم أسلوب الممثل والمخرج العالمى كريستيان بيل في فيلم American Hustle عام 2013.

وفي حديثه مع زميله المخرج سبايك لي في مقابلة مع مجلة Variety، أشار كوبر إلى إعجابه بالتزام بيل بالبقاء في شخصيته.



برادلى كوبر وكريستيان بيل من فيلم American Hustle

قال كوبر: "كانت American Hustle هي المرة الأولى التي أرى فيها ممثلاً يؤدي صوت إحدى الشخصيات، وكان هو كريستيان بيل، الذى اقتبس الشخصية طوال تصويرها، وبالرغم من اننا تحدثنا في كواليس التصوير عن أطفاله وحياته، إلا أنه لم يخرج من الشخصية".

وسأل لي كوبر - الذي يلعب أيضًا دور بيرنشتاين في فيلم Maestro - عما إذا كان قد أعطى تعليمات أثناء التصوير أثناء بقائه في الشخصية.

أجاب كوبر: "نعم، كنت ألعب دور ليني طوال حياته، كنت أقضي من ثلاث إلى ست ساعات في مقطورة المكياج كل يوم قبل وصول الطاقم، وكان الأمر مضحكًا، لأنه في الأيام التي كانت فيه الشخصية لا تزال في سن صغيرة كانت الأمور تأخذ منحنى سريع، وعندما بدأت في الكبر كانتالأمور أبطأ من جميع النواحى، ولهذا إذا سألت الطاقم أو الممثلين، سيؤكدون إن ليني هو من أخرج الفيلم".