الجمهور يغازل حنان مطاوع في أحدث ظهور لها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة حنان مطاوع صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مطاوع، في الصور بإطلالة أنيقة، وعلقت: "لكل ليل قمر، حتى ذلك الليل الذي بأعماقك".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي:"ممثلة جميلة بقلب وروح، قمر، إيه الشياكة دي، متألقة دائما، بحبك، أفضل ممثلة بالنسبة لي".

ومن ناحية أخرى أخر أعمال الفنانة حنان مطاوع مسلسل "صوت وصورة"، بطولة كل مراد مكرم، نجلاء بدر، ولاء الشريف، صدقي صخر، وليد فواز، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج محمود عبد التواب.

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