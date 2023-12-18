خالد يوسف يكشف موعد طرح أفيش وتيزر فيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج خالد يوسف عن موعد طرح الأفيش الرسمي وتيزر وتريللر فيلم "الإسكندراني".

ونشر "يوسف" بوستر للفيلم تصدره الفنان محمود عبدالحافظ، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وعلق خالد يوسف على البوستر: "الإسكندراني أسامة أنور عكاشة، خالد يوسف في دور العرض بمصر من 4 يناير 2024 وفي دول الخليج من 11 يناير 2024".

وأضاف يوسف: "الأفيش الرسمي والتيزر والتريللر خلال أيام".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.

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