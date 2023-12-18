شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليون دولار إضافية لفيلم ريدلى سكوت Napoleon عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلم الدراما التاريخية الجديد Napoleon، بحوالى 2 مليون دولار فى خلال الأسبوع الماضى، لتصل إلى 173 مليونًا و402 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Napoleon إلى 55 مليونا و440 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكي، و117 مليونا و962 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

فيلم Napoleon من إنتاج Columbia Pictures، ويدور في إطار أكشن، مغامرة، سيرة ذاتية، دراما، تاريخ، ووصلت مدته إلى ساعتين و38 دقيقة.

يدور فيلم Napoleon، حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.