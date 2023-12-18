شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين ذكرى ميلاد الفنان طلعت زكريا الذى اشتهر بخفة دمه وقدم أدوار مهمة تركت بصمة كبيرة مع جمهوره.

الفنان الراحل طلعت زكريا، والذي ولد في 18 ديسمبر 1960 في محافظة الإسكندرية، تميز بالأعمال الكوميدية التي يتذكرها دائما جمهوره ومحبوه، واستطاع أن يكون أحد نجومها الكبار الذين رسموا البسمة على وجوه جمهورهم.

تخرج طلعت زكريا في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية "الشخص" عام 1982 من إعداد الشاعر أمل دنقل.

قدم طلعت زكريا خلال مشواره الفني عددا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية بلغت أكثر من 170 عملا.

في سبتمبر 2007، أُصيب طلعت زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها بعد فترة كبيرة ليحقق نجاحا كبيرا بفيلمه الشهير "طباخ الرئيس".

وتعرض طلعت زكريا في 8 أكتوبر 2019 لأزمة صحية أخرى، كانت الأخيرة في حياته، ورحل بعدها عن عالمنا عن عمر يناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من الفجر، وتم نقله لأحد المستشفيات ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.