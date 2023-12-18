شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف ملتقي نوادي المسرح علي مسرح السامر .. أول يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف ملتقي نوادي المسرح الذي تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة عروضه على مسرح السامر بالعجوزة أول شهر يناير القادم ، بعد توقفه بسبب حالة الحداد التي أقرتها وزارة الثقافة لوفاة أمير الكويت، حيث كان قد بدأ عروضه يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر، ويشارك في الملتقى أفضل 5 عروض مسرحية تم تقديمها في الدورة الـ 30 من المهرجان الختامي لنوادي المسرح في أكتوبر الماضي "دورة الكاتب الكبير أبو العلا السلاموني"، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، والإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير ، والفنان شاذلي فرح وكيل عام إدارة المسرح.

وخلال الملتقي ستقدم فرقة الأنفوشي عرض"أحفاد دافنشي" تأليف چان چينيه، دراماتورج وإخراج محمد بهجت، وحصل أيضا على 3 جوائز في المهرجان وهي جائزة أفضل ديكور، أفضل ممثلة، بالإضافة إلى جائزة لجنة التحكيم الخاصة ، كما ستقدم فرقة الإسماعيلية عرضها المسرحى "اليوم الأخير" تأليف محمود جمال الحديني، سينوغرافيا وإخراج محمد سالم، وهو العمل المسرحي الفائز بجائزة أفضل عرض في المهرجان، وأفضل إخراج.

وستقدم فرقة طنطا العرض المسرحي "رصد خان"، من تأليف محمد علي إبراهيم وإخراج محمود فايد، وحصل على جائزة أفضل نص مسرحي بالمهرجان، هذا بالإضافة إلى شهادة تقدير كأفضل ماكياچ ، كما ستقدم فرقة كفر الشيخ المسرحية عرض "فتوات بولاق" وهو مأخوذ عن رواية "حكايات حارتنا "للأديب العالمي نجيب محفوظ، وإخراج أحمد عمارة، وحصل بالمهرجان الختامي على جائزتي أفضل ممثل وأفضل أداء جماعي.