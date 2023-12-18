الأمير ألبرت والأميرة شارلين يعايدان الشعب والعالم بمناسبة الكريسماس والعام الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أصدر الملك ألبرت والأميرة شارلين، بطاقة التهنئة لهذا العام، وهي عبارة عن صورة عائلية، تجمعهما بتوأميهما، الأمير جاك والأميرة غابرييلا، مرتدين ملابس رسمية منسقة ومتجمعين حول شجرة الكريسماس الخاصة بهم.



وحملت بطاقة التهنئة نص باللغة الفرنسية والإنجليزية، مكتوب فيه: "نتمنى أن يجلب موسم العطلات هذا كل السعادة لكم ولأحبائكم. كريسماس سعيد وسنة جديدة سعيدة 2024".

وأصبحت الصور العائلية، تقليداً سنوياً تتبعه العائلات الملكية لتهنئة شعوبها والعالم بقدوم الكريسماس واستقبال العام الجديد.

ويشار إلى أنه من المقرر أن يقيم القصر الملكي حفلاً لأطفال موناكو، ويقوم الأمير ألبرت بتقديم هدايا للأطفال المدوين للحفل.

وكانت الأميرة غريس كيلي، والدة الأمير ألبرت، قد بدأت إقامة هذا الحفل عندما أصبحت أميرة موناكو، وعمل الأمير ألبرت والأميرة شارلين على تنمية الحفل بشكل كبير.

