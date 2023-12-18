محمود العسيلي ضيف برنامج "حبر سري" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحل الفنان محمود العسيلي ضيفا على برنامج "حبر سري"، الذي تقدمه ‏الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس يومي الخميس والجمعة المقبلين.

ويتحدث محمود العسيلي في الحلقة عن أسرار متعلقة بحياته الشخصية وحياته العملية.

وكان الفنان محمود العسيلي قد تزوج من خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم منذ عام 2020، بعد قصة حب جمعتهما، واستمرت عدة أشهر قبل عقد القران، وتعتبر هذه الزيجة الثالثة للعسيلي، حيث تزوج مرتين من قبل.

وأحيا "العسيلي" حفلًا غنائيا أغسطس الماضي على مسرح بنش مارك في جدة.

وقدم العسيلي باقة من أشهر أغانيه، ومنها: "دوم دوم" و"كده كده بايظة" و"على خدك" و"أنا مش مضمون" وغيرهم، وظهر بقميص أسود مرسوم عليه أهرامات الجيزة.

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