شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مطربين يطرحون أغانيهم من بهاء سلطان لـ رامي عياش ومصطفى حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد فترة من التوقف الغنائى دام لوقت طويل بسبب أحداث فلسطين انتعش السوق الغنائى مرة أخرى حيث قرر عدد من المطربين الخروج من حالة الصمت الغنائى وطرح أغانى سنجل جديدة، وفى الأسطر التالية نكشف تفاصيل هذه الأغانى ونجومها.

بهاء سلطان

1. بهاء سلطان " قبل ما أمشى"

يطرح خلال هذه الأيام الفنان بهاء سلطان أغنيته الجديدة "قبل ما أمشى" التي تعاون فيها في مع عزيز الشافعي وفي التوزيع والميكس والماستر مع وسام عبد المنعم.



رامى عياش رامى عياش

2. رامى عياش "ما بنساك"

كما طرح النجم رامى عياش، أحدث أغنياته التى تحمل عنوان "ما بنساك"، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهذه الأغنية تتسم بالطابع الرومانسي، قدمها رامى بأداء وإحساس عال، وقام بتوصيل رسالته بكل سهولة ووضوح، وصاحبها توزيع موسيقى أوركستر إلى عالمى بمشاركة 44 عازف، وقد تم التسجيل بأحد أستوديوهات العاصمة الأوكرانية كييف. أغنية "ما بنساك" كلمات مازن غنام، وألحان رامى عياش، وتوزيع موسيقى ألكسندر ميساكيان، وتقول كلماتها:

بعدو القلب بيشتقلك

و بعدو جرح الماضي معي و معك

و بعدو الزمن واقف

وبعدو القلب واقف

محمد نور

3. محمد نور "عاليا"

أيضًا طرح الفنان محمد نور أغنيته الجديدة "عاليا"، والتي انتهى من تصويرها بطريقة الفيديو كليب وتصاحبه في الأغنية ابنته عاليا، التي يغنى الأغنية باسمها، والأغنية من كلمات مايكل توفيق وألحان محمد غريب وتوزيع محمد شفيق وجيتار أحمد حسين.



عدوية عدوية



محمد شاهين

4. محمد شاهين "متعشم في مين"

طرح الفنان محمد شاهين أغنية جديدة تحمل عنوان "متعشم في مين"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات: مودي نبيل، وألحان وتوزيع موسيقي: أحمد عز، ميكس وماستر: ماهر صلاح، وإخراج: أحمد جريزمان.

كلمات أغنية "متعشم في مين"

وتقول كلمات الأغنية:

اللى تمنه فلوس رخيص.. اوعي تزعل ع الخسيس

ما احنا قولنا بلاش تقيس.. يوم غلاوتك عند حد

5. محمد عدوية "قبطان سفينتى"

وطرح النجم محمد عدوية أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "قبطان سفينتى" على موقع يوتيوب ومنصات الأغاني، والأغنية من كلمات مهاب الجزائرى وتوزيع وألحان مونتى.

6. مصطفى حجاج

كما يطرح المنتج هانى محروس يوم الأربعاء المقبل أحدث أغانى المطرب مصطفى حجاج التي بعنوان "قلبى معاك" كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أماديو والأغنية قام بتصويرها بطريقة الفيديو كليب من إخراج هانى محروس.