الدكتورة يومي تقف على ألواح مسامير-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الدكتورة يومي مقطع فيديو على صفحتها الخاصة، اعترفت فيه بفضل المملكة العربية السعودية عليها، اذ قالت: "انا ما ببصق على الصحن اللي أكلت منه، السعوديين لهم فضل علي بشغلي وبإعلاناتي وهم اللي رفعوني".



ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بكلامها.

على صعيد آخر نشرت الدكتورة يومي مقطع فيديو على صفحتها الخاصة، اعترفت فيه بفضل المملكة العربية السعودية عليها، اذ قالت: "انا ما ببصق على الصحن اللي أكلت منه، السعوديين لهم فضل علي بشغلي وبإعلاناتي وهم اللي رفعوني".

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين الذين أشادوا بكلامها.