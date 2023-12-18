ريهام عبد الغفور بكلمات مؤثرة إلى والدها الراحل أشرف عبد الغفور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ريهام عبد الغفور، مع متابعيها مجموعة صور رثت من خلالها والدها الراحل أشرف عبد الغفور، وطلبت من متابعيها الدعاء بالرحمة والمغفرة له.



ونشرت ريهام عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جمعتها بوالدها الراحل، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "وحشتني أوي يا حبيبي... أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

يذكر ان ريهام كانت قد شكرت كل من قدم لها واجب العزاء بوالدها الراحل، وكتبت عبر حسابها الرسمي: "إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب، شكراً لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة سواء بالحضور أو بالاتصال أو من طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظّم أجركم، أسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

كما كانت ريهام قد رثت والدها سابقاً بكلمات مؤثرة، إذ قالت: "أدعيلك بإيه يا حبيبي... أدعيلك بالرحمة؟! طب ما إنت كنت الرحمة... أدعيلك بالخير؟! طب ما إنت كل الخير... قلبي إتكسر... وضهري إتكسر... وروحي إتكسرت... الله يرحمك يا حبيبي... أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".