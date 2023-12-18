للسنة الثانية.. بشرى تتعرض لإصابة في مهرجان الجونة السينمائي

ميرنا وليد - بيروت - للسنة الثانية على التوالي، تعرضت الفنانة المصرية بشرى لحادث خلال ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي، ما أدى إلى إصابتها بإلتواء في قدمها وتمزق في الأربطة.



وطمأنت بشرى الجمهور على حالتها الصحية، أكدت أنها أصبحت بحة جيدة، وقد مازحت الجمهور قائلة أن مهرجان الجونة هو أكثر مكان تسمع فيه كلمة "سلامتك".

وكانت بشرى قد ظهرت وهي تستعرض حقيبة جديدة وجدتها في أحد المحلات بألوان علم فلسـ طين، وكتبت معبرة عن سعادتها مشيرة الى انها اشترتها : "فلسـ طين في قلبي والآن على كتفي".

كما تساءلت كيف للعالم ان يحتفل بعيد الميلاد في ظل ما يمر به الشعب الفلسـ طيني، وقالت: "يسوع فلسـ طيني وعيد الميلاد يدور حول الاحتفال بميلاد يسوع ومعجزاته، كيف يمكن للعالم أن يحتفل عندما يواجه الشعب الفلسـ طيني إبادة جماعية وتطهير عرقي".