كيم كارداشيان تتلقى هدية غريبة غير متوقعة-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان عن تلقيها هدية قيّمة وغريبة، وهي عبارة عن مجسم 3D لعقلها، الأمر الذي أحدث ضجة بين الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعي، وقد تداولت الصحافة العالمية صورة لهذا المجسم، مؤكدين على غرابة هذه الهدية.
على صعيد آخر كانت قد عايدت كيم كارداشيان إبنها سانتو بمناسبة عيد ميلاده مؤخرا، وذلك من خلال نشرها مجموعة من الصور واللحظات الجميلة والعائلية التي جمعتهما، وعلقت عليها بالقول: "توأمي سانتو! كيف أصبح عمرك 8 سنوات! أنا فقط أحبك كثيراً".
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