خاص بالفيديو- غسان صليبا يتحدث عن حقيقة خلافه مع ملحم بركات وهذا ما فعله سعيد عقل عندما سمع صوته لأول مرة

ميرنا وليد - بيروت - حل الفنان اللبناني غسان صليبا ضيفاً على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر، في حلقة استثنائية من برنامج "نجوم الفن".



تحدث غسان صليبا عن قصة أغنيته "كل شي تغيّر" التي كتبها ولحنها الفنان إيلي شويري، وتفاعل الجمهور الكبير معها، ما جعل شويري يبكي وهو يسمعها. كما تكلم عن أغنيته " يا أهل الأرض"، وأهمية اتحاد المواطنين لتحصين أنفسهم وبلدهم، وأشار الى التحدي الكبير الذي يعيشه هو وكل اللبنانيين ببقائهم في البلد.

روى غسان كيف حصل على أول دور تمثيلي له في العمل المسرحي الغنائي "بترا" مع الأخوين رحباني، كاشفاً ردة فعل الشاعر الكبير سعيد عقل عندما سمع صوته. وتحدث عن تعاونه مع المؤلفين والملحنين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني والسيدة فيروز والفنان نصري شمس الدين وغيرهم.. خصوصاً أن بدايته معهم كانت بدور كبير، رغم عمره الصغير في ذلك الوقت.

وتكلم عن تعاونه مع المؤلف والمخرج المسرحي الراحل روميو لحود، وبعدها مع الكاتب الراحل مروان نجار، وصولاً إلى مسرحية "صيف 840" وشخصية "سيف البحر" التي حققت نجاحاً استثنائياً، وعرضت لفترة طويلة، وقال إن هذا العمل ومسرحية "المتنبي"، هما الأقرب إلى قلبه رغم صعوبة دوريه فيهما، وأشار إلى أنه لفت الأنظار بعمله في مسرحية "المتنبي"، ما جعله يحصل على جائزة سعيد عقل، وماذا قال عن عمله مع مسرح "كركلا"؟

مسيرة غسان صليبا مليئة بالانجازات والاعمال مع الكبار، وتناول خلال الحلقة كل مرحلة من حياته الفنية، خصوصاً الغناء المسرحي. وكشف حقيقة وجود خلاف مع الموسيقار الراحل ملحم بركات، الذي اعتبر ان غسان أخذ مكانه في مسرحية "صيف 840"، وماذا حصل بعدها؟

وتحدث غسان صليبا عن خيبة أمله من الثورة التي حصلت في لبنان، مشيراً إلى انه كان آملاً بالتغيير.