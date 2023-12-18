بالصور: غيداء اللبنانية تحتفل بعيد ميلادها الـ23

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احتفلت غيداء اللبنانية، مشهورة تطبيق تيك توك، بعيد ميلادها الثالث والعشرين.
وشاركت غيداء متابعيها صورًا من الاحتفال، حيث بدت بإطلالة أنيقة، بينما كانت تمسك بالبالونات والهدايا.
وانهالت التهنئات على غيداء من متابعيها، متمنين لها عيد ميلاد سعيدًا.
وكانت غيداء قد ظهرت في وقت سابق تحاول التحدث باللهجة الجنوبية، حيث تردد بعض الكلمات بلهجة أهل الجنوب، مما أثار إعجاب متابعيها.
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