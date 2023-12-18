شكرا لقرائتكم خبر عن بيان نقابة المهن الموسيقية: شطب أحمد رمضان نهائيًا من جدول النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية والذي يتم تشكيله طبقًا للقانون من مستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة المصرية، وبجلسة الأحد 17 ديسمبر، قرارًا بشأن الاستئناف على قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، والاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، بصفته والذي قضي في منطوقه الآتي:

أولاً: قبول الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان شكلاً ورفضه موضوعًا.

ثانياً: قبول الاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية بصفته شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب أحمد رمضان أحمد شعبان من الجداول نهائيا دون المساس بالمعاش على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الإعلان.

هذا وقد قام أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي بتلاوة هذا القرار في جلسة علانية بمقر النقابة العامة، وتم التنبيه علي جميع الإدارات المختصة بالنقابة لتنفيذ ما جاء بحيثيات ومنطوق هذا القرار.

وقررت مؤخرًا نقابة المهن الموسيقية برئاسة النقيب الفنان مصطفى كامل فى شهر فبراير الماضى، معاقبة أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق، بمنعه من مزاولة المهنة لمدة عام، حيث أصدرت النقابة بيانًا رسميًا بذلك طبقا لنص المادتين 61 و62 من القانون المشار إليه والتي توجب على عضو النقابة أن يتوخى في سلوكه مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة على النحو الوارد في أسباب وحيثيات قرار مجلس التأديب ومعاقبته بمنعه من مزاولة المهنه لمدة عام وبصدور قرار التأديب تغيرت صفة المحال إلى المعاقب تأديبيا.