شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا تشاستين: تايلور سويفت أعدت لى قائمة تشغيل أغانى بعد انفصالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة العالمية جيسيكا تشاستين، عن أن المغنية الشابة تايلور سويفت قدمت لها قائمة أغانى مخصصة لمساعدتها خلال فترة الانفصال، حيث شاركت الممثلة أن سويفت بإرسال قائمة أغانى بعد أن التقيا لأول مرة في حفل Met Gala في عام 2011.



جيسيكا تشاستين وتايلور سويفت

وصرحت تشاستين: "كانت هذه هى السنة الأولى التى دُعيت فيها إلى Met Ball، والسنة الأولى التي عُرضت فيها أفلام، وكنا نجلس بجانب بعضنا البعض، كنا بجوار رايان ميرفي، الذي بدأ للتو في تحقيق النجاح في جميع برامجه التلفزيونية، وكانت سويفت لطيفة جدًا، وفى وقتها كنت مررت بحالة انفصال، وكنت أتحدث معها عن ذلك، وكانت ليلة ممتعة".

بعد وقت قصير من لقائهما الأول، اكتشف ممثل لعبة Molly's Game بريدًا إلكترونيًا من سويفت في صندوق الوارد الخاص بها، وكشفت عن تشاستين قائلة: "في اليوم التالي، تلقيت بريدًا إلكترونيًا منها، اعتقدت أنه ألبوم لتايلور سويفت، ولكنها أعدت لي قائمة تشغيل أغانى وأرسلتها لي، وهذا كان موقف لطيف منها، خاصة أنها قامت بتنسيق كل أغاني الانفصال لمساعدتي في تجاوز انفصالي".