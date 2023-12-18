شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تجهيز أسماء أبو اليزيد وزوجها قبل حفل زفافها وكيف كان اللقاء الأول بينهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة أسماء أبو اليزيد بحفل زفافها على مدرب اللياقة البدنية محمد الخطيب يوم الجمعة الماضية، وسط أقاربها وعدد من أصدقائها وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعى عدد من الفيديوهات التي تظهر كواليس تجهيزها قبل حفل الزفاف هي وزوجها بالإضافة إلى كيف كان اللقاء الأول بينهما بعد الانتهاء من التجهيز.

يذكر أن آخر أعمال أسماء أبو اليزيد في السينما، فيلم "الدعوة عامة" لمحمد عبد الرحمن توتا، الفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.