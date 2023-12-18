شكرا لقرائتكم خبر عن شام الذهبي تتصدر التريند بصور حملها.. وأصالة تكشف نوع أول حفيدة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شام الذهبى ابنة الفنانة أصالة، تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي حيث نشرت شام الذهبى جلسة تصوير جديدة على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ترتدى فيها فستانًا ورديًا أظهرت فيها حملها الأول وسألت متابعيها: "يا ترى بنت ولا ولد" لكن بالتأكيد صولا أخبرتكم وكانت الفنانة أصالة قد نوهت في أحد البوستات أنها تنتظر أولى حفيدة لها من ابنتها شامة.



شام الذهبى شام الذهبى

شام الذهبى





وكانت شام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصرى نشرت جلسة تصوير على صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ترتدى فيها فستانًا ورديا أظهرت فيها حملها الأول وسألت متابعيها: " يا ترى بنت ولا ولد" لكن بالتأكيد صولا أخبرتكم وكانت الفنانة أصالة قد نوهت في أحد البوستات أنها تنتظر أولى حفيدة لها من ابنتها شامة.