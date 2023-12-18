بعد انفصاله عن شيرين عبد الوهاب... أول رد فعل من حسام حبيب

ميرنا وليد - بيروت - أقدم الفنان المصري حسام حبيب على حذف الرسالة التي كان قد وجهها إلى زوجته السابقة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في نيسان/ أبريل الماضي، وذلك بعد أيام من تأكيد شيرين لخبر انفصالهما الثاني.



وكان حسام قد عبر عن حبه لشيرين في الرسالة التي نشرها على حسابه الرسمي، وقال فيها: "أنا بحبك يا شيرين أكتر من الدنيا".

يذكر أن شيرين كانت قد أعلنت في كينون الأول/ ديسمبر عام 2021، انفصالها رسمياً عن حسام حبيب، ونشرت بياناً عبر حسابها الرسمي أوضحت فيه أن الانفصال حدث في هدوء تام وما من خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب.

وبعد عامين، عادت شيرين وأعلنت عن طلاقها الثاني، في شهر كانون الأول/ ديسمبر.