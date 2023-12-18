ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة اللبنانية زينة مكي للمرة الأولى عن طلاقها من الملحن ومؤلف الأغاني اللبناني نبيل خوري.

وقالت زينة مكي أنه لم تتمكن من أن تتخطى هذا الأمر، وأنها حزينة: "أكيد في وجع وحالة اكتئاب شديدة ومافي شي عم يخليني انسى".

وعن مشاركتها بفيلم الهيبة، مع الممثل السوري تيم حسن، قال: "العمل مع تيم فيه هيبة وأنا كان عندي قلق من العمل، وبس انكسر الجليد صارت علاقتي فيه كتير حلوة".

حديث زينة مكي هذا جاء خلال حلولها ضيفة على برنامج "عندي سؤال"، الذي يقدمة الاعلامي اللبناني محمد قيس.

كانت هذه تفاصيل خبر زينة مكي تتحدث للمرة الأولى عن طلاقها من نبيل خوري: "مافي شي عم يخليني انسى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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