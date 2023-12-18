ميرنا وليد - بيروت - تواجد مغني الراب العالمي كانيي ويست في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إحيائه حفل ضخم في موسم الرياض.

وبدى النجم العالمي وقد قضى وقتاً ممتعاً للغاية في الرياض، وبعدها في مدينة العلا، حيث يعمل على طرح ألبومه الجديد الذي يعود له بعد سنوات من الغياب.

وقد إنتشر في الساعات الماضية العديد من الأخبار التي أكدت مغادرة كانيي ويست السعودية بشكل مفاجئ، بالرغم من إستعداده لإحياء حفل ضمن فعاليات مهرجان الميدل بيست، وتساءل الجمهور ما إذا كان قد لغى الحفل.

وبسياق متصل، أعلن السعودية وقف حفلات ميدل بيست لمدة 3 أيام حدادًا على وفاة أمير الكويت نواف الأحمد.

كانت هذه تفاصيل خبر كانيي ويست يغادر السعودية بشكل مفاجئ.. هل إنسحب من مهرجان الميدل بيست؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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