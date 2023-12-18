زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة من الأكثر أناقة حول العالم لعام 2023

ميرنا وليد - بيروت - نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" قائمة ستايلز 71 شخصاً الأكثر أناقة لعام 2023، التي تنشرها نهاية كل عام، وتصدر عدد من المشاهير العالميين القائمة.



وتم اختيار إطلالة زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، والأميرة رجوة الحسين، من ضمن الأكثر أناقة لعام 2023.

وذكر التقرير الصادر عن المجلة أن "الأشخاص الموجودين في هذه القائمة، والذين تم عرضهم من دون ترتيب معين، قد تم اختيارهم لكونهم الستايلز الأفضل والأجمل لهذا العام".

ولفت التقرير إلى أنه وقع الاختيار على ستايل ولي العهد الأردني والأميرة رجوة، بسبب الإطلالات الراقية والفخمة لناحية فستان الزفاف والمجوهرات والتيجان الملكية، وكل التفاصيل الراقية التي تم اختيارها في الزفاف بدقة.

وتمشل القائمة التي تضمنت 71 اسماً من السياسة والسينما والتلفزيون والموسيقى والرياضة والموضة، 37 امرأة و21 رجلاً و3 ثنائيات، بالإضافة إلى 7 أسماء تتعلق بالأشياء والأماكن.

وتضمنت القائمة أسماء بيونسيه، ريهانا، غوينيث بالترو، فاريل ويليامز، تايلور سويفت، ترافيس كيلسي، مارثا ستيوارت، بيدرو باسكال، مارغوت روبي، بام أندرسون، ديفيد وفيكتوريا بيكهام وغيرهم من المشاهير.

