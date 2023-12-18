مصطفى‭ ‬بيومى‭.. ‬الوفدى‭ ‬العاشق‭ ‬فى‭ ‬محراب ‭‬‮«‬محفوظ»‬‭ ‬ تخطت‭ ‬دراساته‭ ‬عن‭ ‬أديب ‭‬‮«‬نوبل‮» ‬‭‬العشرين‭ ‬كتاباً

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ياسر رشاد - القاهرة - «الرؤية الوفدية فى أدب نجيب محفوظ» أول كتبه عن «نجيب»
بِسَمتِه الهادئ وطلته الوقور، يتسرب احترامه لقلبك دونما تردد، بينما يجبرك وده الخالص على حبه.
هكذا وجدتنى أكن له حبا واحتراما لا حدود لهما، ساقنى إلى ذلك الحب شيئان؛ أولهما موقف إنسانى أراه كان سببا فى ولوجى عالم الأدب واستمرارى به حتى الآن، والثانى تفانيه وإخلاصه لعالمه الروائى والنقدى، لأدرك أننى أمام قامة أدبية لا قبل لى بمثلها. فأما الموقف الأول فيتمثل فى دعمه الأدبى لى وأنا بعد أخطو أولى خطواتى نحو عالم النشر والكتابة، أذكر أننى منذ ثمانى سنوات مضت، عندما انتهيت من مجموعتى القصصية الأولى وعرضتها على إحدى الناقدات ذات الاسم اللامع فى عالمها، كيف وجهت لى سهام نقدها اللاذع مما أصابنى بخيبة أمل كادت تحجمنى عن الاستمرار فى الكتابة، فشكوت للأديب والكاتب الصحفى الصديق مصطفى عبيد، الذى أدين له أيضا بفضل كبير، فسارع بالتواصل مع الأستاذ مصطفى بيومى، وعرض عليه المجموعة، لأفاجأ بالأخير يتصل بى ويطلب منى ألا أتأثر بمن يحاولون هدمى، مثنيا على قلمى، ولم يكتف بذلك، بل إنه كان فى صدارة من ناقش المجموعة فى ندوة لم أنس أجواءها ما حييت، وكيف أنه كان موضوعيا ولم يفته أن يوجهنى لنقاط ضعف، بود الأب قبل الناقد،
وهكذا استمر تواصلنا وعلاقتنا الطيبة، حتى عرضت عليه مجموعتى القصصية الثانية، وصارحته بخشيتى من تقبل المجتمع والوسط لتلك الكتابة الجريئة، وأننى لن أفكر فى نشرها يوما، فما كان منه إلا أن أبدى دهشته لقرارى، مؤكدا أن ما أكتبه يطاول ما تكتبه أسماء لامعة فى عالم الأدب، وراح يشجعنى على الاستمرار والنشر وألا أعى تخوفاتى أى اهتمام، ولن أنسى قولته لى «إذا استمررت فى هذا الخط من الكتابة فسوف تتخطين شهرة أحلام مستغانمى يوما ما»، وهكذا زينت مقدمته التحليلية مجموعتى «رغبة»، لتزيدها ثقلا وقيمة.
رجل فى إنسانية وناقد وأديب فى قامته، ما كان لنا أن ننساه، خاصة عندما نما إلى علمى مروره بوعكة صحية تجعله غير قادر على التواصل مع الوسط الأدبى.
هكذا.. وجدتنى بينما عقدت العزم على الاحتفاء بذكرى ميلاد أديبنا العالمى نجيب محفوظ، والتى تحل فى الحادى عشر من هذا الشهر، خلته سيكون أكثر سعادة وشعورا بالاحتفاء إذا ما أدرنا بوصلة احتفائنا هذا العام لمن أفنى عمره الأدبى ووهب قلمه لتناول إبداعات محفوظ بالنقد والتحليل والتقريب، والذى حل ميلاده فى نفس يوم ميلاد محفوظ، وكأن رباطا قدريا شاء أن يجمع بين أديب نوبل وعاشقه، وإن اختلفت سنة الميلاد، فلم يترك قضية أشار إليها محفوظ فى إحدى رواياته ولو عفو الخاطر إلا ونجده قد خصص لها كتابا بل كتب، فتلك موسوعة كاملة عن وصف مصر فى أدب محفوظ، وتلك عشرات الكتب عن أدبه، ليصبح محفوظ شغله الشاغل وقضيته الأدبية الأولى. لذا دعونا اليوم نحتفى بأديبنا وناقدنا الكبير الأستاذ مصطفى بيومى، ولنذكر ونتذكر معا أهم إنجازاته الأدبية والنقدية، خاصة ما دار حول عالم محفوظ:
من هو مصطفى بيومى؟
ولد مصطفى بيومى، فى الحادى عشر من ديسمبر عام 1958، وهو كاتب وروائي مصرى، وُلد في محافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس فى الصحافة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى مايو 1980، حصل على ماجستير الصحافة عن رسالة «الكتابات الصحفية ليحيى حقي وقضايا التغير الاجتماعى فى مصر»، وعلى شهادة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة المنيا، فى 1984، شارك كتاباته فى عدد من الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية منها: الآداب، وأدب ونقد، وإبداع، وفصول، والقاهرة، والهلال، وأخبار الأدب، وروز اليوسف، وصباح الخير، والمصور، والكواكب، والناقد.
نجيب محفوظ فى ميزان بيومي
يعد مصطفى بيومى صاحب مشروع عن عالم نجيب محفوظ، فقد أبدع لنا ما يزيد على ٢٠ كتابًا صدرت منذ عام 1989 حتى اليوم، ومازال صاحب هذا المشروع مستمرا فى رصد زوايا جديدة من حياة أديب نوبل لعل منها كتاب «المسكوت عنه فى عالم نجيب محفوظ»، وقد قرر بيومى فض غشاء عالم نجيب محفوظ بعد فوزه بجائزة نوبل عام 1989، ومازال لديه العديد من الأفكار عن ذلك العالم الثرى، فنراه يقول فى أحد حواراته الصحفية، إن محفوظ مثل «الأرض البكر التى مازالت تكتشف».
أول الكتب عن محفوظ
أول كتبه فى هذا المشروع كان كتاب «الرؤية الوفدية فى أدب نجيب محفوظ» الذى نال عنه الجائزة الأولى فى المسابقة القومية عن أدب نجيب محفوظ، تلاه كتاب آخر هو «الفكاهة عند نجيب محفوظ»، ثم توالت الكتب، منها «نجيب محفوظ والإخوان المسلمون»، وكتاب «معجم شخصيات نجيب محفوظ» وهو عبارة عن تحليل لشخصيات أعمال نجيب محفوظ بشكل مكثف.
الزعماء والرؤساء فى أدب محفوظ
رصد بيومى صورة الزعماء والأدباء فى أدب نجيب محفوظ انطلاقًا من معاصرته بل ولقائه بعضهم، وهو ما تجلى فى كتبه التى صدرت عن جمال عبدالناصر فى الرواية المصرية وعند نجيب محفوظ، وعن السادات فى الرواية، وهو ما يتضمن فصلا كاملا عن السادات فى أدب نجيب محفوظ، وكذلك الملك فاروق فى الأدب المصرى، ويتضمن فصلا كاملا عن فاروق ونجيب محفوظ، وكذلك سعد زغلول فى الأدب المصرى ونجيب محفوظ.
القرآن الكريم
فى أدب نجيب محفوظ
يتضمن هذا العمل الإبداعى مكانة القرآن وقارئه وتعليمه والعلاقة بين القرآن والسياسة والإعلام والفكاهة والقسم به، ثم تحليلًا لسور وآيات بعينها تكشف عن جوانب التأثير القرآنى المنفرد فى نسيج الحياة اليومية بما يتجاوز المعطى الدينى المقدس، بتحوله إلى جزء أصيل معتاد من اللغة المتداولة الشائعة، وعنصرًا فاعلًا فى السلوكيات والمعتقدات التى لا ترتبط بالدين وحده.
وعن ذلك المؤلَف يقول بيومى فى أحد حواراته: ما دفعنى لتأليف هذا الكتاب يرتبط بحالة الشبهات التى كانت تدور حول أعمال نجيب محفوظ من منظور ديني؛ لذا بدأت فى رصد الآيات القرآنية التى استشهد بها أديب نوبل فى عدد كبير من أعماله الأدبية، ووجدت أن القرآن الكريم يحظى بمكانة بالغة الأهمية فى أدبه الروائى والقصصى الحائز على نوبل، ما يتناسب مع جلال القرآن وقداسته فى الحياة المصرية التى يحرص أديبنا على تجسيدها بكل مفرداتها الواقعية.
أمريكا فى عالم
نجيب محفوظ
تناول مصطفى بيومى فى هذه الدراسة الصورة الأمريكية السياسية والاجتماعية قبل وبعد ثورة يوليو 1952، وركز فى الفصل الأول على الوجود السياسى فى العلاقات الأمريكية المصرية فى أعمال نجيب محفوظ، مثل: بين القصرين والمرايا وقشتمر وصباح الورد، أما الفصل الثانى فيخصصه للحديث عن الدور الاجتماعى لأمريكا، فيرصد فى كتابه أن بعض أعمال محفوظ تناولت الهجرة إلى أمريكا.
العاهرات والموظفون فى أعمال أديب نوبل
تناول ناقدنا «شخصية العاهرة فى الأدب المصرى»، و«الوظيفة والموظفين فى عالم نجيب محفوظ» فى كتابين ضمن مشروعه الممتد عن أديب نوبل، ويرى بيومى أن نجيب محفوظ استطاع من خلال إنتاجه الروائى والقصصى وصف مصر فى القرن العشرين على غرار الحملة الفرنسية وإن كانت الحملة استعانت بحشد من العلماء لوصف مصر وقتها، ولكن نجيب محفوظ استطاع بمفرده وبقدرة فذة رصد أبرز التحولات التى طرأت على المجتمع المصرى، حيث ما من ظاهرة إلا ونجيب محفوظ قدم لها.
المقاهى فى حياة نجيب محفوظ
وهو دراسة عن المقاهى فى أدب وحياة نجيب محفوظ، باعتبار المقهى اختصارا للعالم بالنسبة له، وترصد الدراسة كل ما يخطر على البال فى المقهى سواء أصحابها أو مقدمو المشاريب فيها أو زبائنها، وكذلك دورها السياسى والثقافى والاجتماعى والجنسى فى أدب نجيب محفوظ وحياته، وذلك قبل استبدالها بالكافيهات.
المسكوت عنه فى
عالم نجيب محفوظ
ويؤكد المؤلف فى دراسته الصادرة عام 2018 فى 855 صفحة، أنه على الرغم من كثافة التناول النقدى للكاتب الكبير، فإن عشرات الجوانب فى عالمه لم تحظى ببعض ما تستحقه من اهتمام وتحليل، ومن هنا جاءت الدراسة التى تتناول بعض المسكوت عنه نقديًّا: وتشمل «شخصية الخادم، الصحافة، الإذاعة والتليفزيون، المطربون والمطربات، الشعر، العنوسة، الطلاق، قتل الأب، الشذوذ الجنسى، القمار والمقامرون، الانتحار، الوظيفة الاجتماعية والجنسية للسيارة، المقابر وانتصار الحياة، شهر رمضان، أمريكا، الإخوان المسلمون، القط، الكلب».
ويمكننا أيضا الإشارة إلى العديد من الدراسات والكتب والموسوعات التى كتبها مصطفى بيومى عن أدب محفوظ، وهى:
• صورة الموظف فى روايات نجيب محفوظ، 1990.
• الرؤية الوفدية فى أدب نجيب محفوظ، 1991.
• الفكاهة عند نجيب محفوظ، 1994.
• معجم أعلام نجيب محفوظ، 1998.
• أستاذ الجامعة فى عالم نجيب محفوظ، 2001.
• السينما فى عالم نجيب محفوظ، 2002.
• أمريكا فى عالم نجيب محفوظ، 2002.
• الكلب فى عالم نجيب محفوظ، 2002.
• نجيب محفوظ والإخوان المسلمون، 2005.
• وصف مصر فى أدب نجيب محفوظ
سلسلة «وصف مصر فى أدب نجيب محفوظ»
• وصف مصر فى أدب نجيب محفوظ: الملوك والزعماء والرؤساء.
• وصف مصر فى أدب نجيب محفوظ: تعدد الزوجات.
• وصف مصر فى أدب نجيب محفوظ: الدعارة والعاهرات.
• وصف مصر فى أدب نجيب محفوظ: المسيحية والمسيحيون.
• وصف مصر فى أدب نجيب محفوظ: ثورة يوليو.