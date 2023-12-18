نبوية موسى.. رحلة عطاء أول ناظرة

ياسر رشاد - القاهرة - تعتبر نبوية موسى إحدى رائدات التعليم والعمل الاجتماعى خلال النصف الأول من القرن العشرين، وهى أول ناظرة مصرية وكانت من رعاة الدكتورة سميرة موسى عالمة الذرة المصرية، وكانت من رائدات العمل الوطنى وتحرير المرأة والحركات النسائية المصرية القرن الماضي، نتحدث عن نبوية موسى، التى تحل ذكرى ميلادها بالأمس الأحد، إذ ولدت فى 17 ديسمبر من عام 1886.

حصلت نبوية موسى على الشهادة الابتدائية عام 1903م، ثم التحقت بقسم المعلمات السنية وأتمت دراستها فى عام 1906م وعينت مدرسة بمدرسة عباس الابتدائية للبنات بالقاهرة.

وحصلت نبوية موسى على شهادة البكالوريا لتكون بذلك أول فتاة مصرية واستطاعت نبوية ان تنجح فى الامتحان وتحصل على شهادة البكاوريا فى عام 1907م، وكان لهذا النجاح ضجة كبرى ونالت نبوية موسى بسببه شهرة واسعة.

فى عام 1910م رشحها أحمد لطفى السيد لتكون ناظرة لمدرسة معلمات المنصورة فتولت إدارتها واستطاعت ان تنهض بهذه المدرسة حتى حازت المركز الأول فى امتحان كفاءة المعلمات الأولية.

شاركت نبوية موسى فى كثير من المؤتمرات التربوية التى عقدت خلال النصف الأول من القرن العشرين لبحث مشكلات التعليم، كما أن لها بعض المؤلفات الدراسية التى قررتها وزارة المعارف، كما كان لها دور كبير فى الدفاع عن حقوق المرأة حيث قامت فى عام 1920م بنشر كتاب عن المرأة والعمل، وشاركت أيضًا فى الحركة النسائية وكانت ضمن الخليج 365 النسائى المصرى المسافر إلى مؤتمر المرأة العالمى المنعقد فى روما عام 1923م، وبعد مسيرة عطاء طويلة رحلت عن عالمنا فى عام 1951م.