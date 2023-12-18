سبب تأجيل طرح أغنية "أخوك يشرف بلد" لـ عمر كمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المطرب عمر كمال، عن تأجيل طرح أغنية "أخوك يشرف بلد"، التي تجمعه بالمطرب محمود الليثي إلى يوم الثلاثاء المقبل 19 ديسمبر الجاري، وذلك لتعديلات في بعض مقاطع الأغنية.

ونشر عمر، بوستر الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكشف عمر كمال عن سبب تأجيل الأغنية، وعلق: "إحتراما لقرارات نقابة الموسيقين والسيد النقيب مصطفى كامل .. تم تأجيل نزول الأغنية ليوم التلات القادم .. لتعديل بعض المقاطع في الأغنية .. إن شاء الله معادنا يوم الثلاثاء ١٩ ديسمبر".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان عمر كمال، أغنية "صباحك فل"، وهي من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

بينما كانت آخر أعمال الفنان عمرو الليثي، أغنية "ما تعتبونيش" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان محمود الليثي، وتوزيع باسم منير.