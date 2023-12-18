حسين فهمي يكشف عن شخصيته في فيلم "الإسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

كشف الفنان حسين فهمي، عن شخصيته في فيلم "الإسكندراني" المقرر طرحه بالسينمات يوم 4 يناير المقبل 2024.

ونشر فهمي، بوستر للفيلم تصدره بصورته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "إسكندرية بتخلق فنانين، انتظروا يورغو اليوناني يوم 4 يناير في مصر و11 يناير بالخليج، فيلم الإسكندراني في جميع دور العرض".

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد ومحمود عبدالحافظ، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج خالد يوسف.

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