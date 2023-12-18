تفاصيل استعدادات محمد منير لحفل رأس السنة بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

يستعد النجم محمد منير، بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحي سلامة، لإجراء بروفات الإعداد لحفل رأس السنة، المقرر إقامته مساء الأحد 31 ديسمبر الجاري، على مسرح أرينا إيفوريا بالشيخ زايد.

النجم محمد منير من المقرر أن يقدم في الحفل، مجموعة من أبرز أغاني مشواره ، برؤية موسيقية جديدة، إلى جانب أحدث أغانيه "يا فلسطيني".

ويبدأ مؤدي أغاني الراب عفروتو، تقديم أولى فقرات الحفل، وتليه فرقة مسار إجباري ثم يصعد الكينج محمد منير إلى المسرح في الحادية عشر مساءا، لتقديم أغانيه حتى الواحدة صباحا.

تذاكر الحفل تم طرحها عبر موقع "تذكرتي"، وقسمت إلى الفئات التالية، 600 جنيه الفئة المميزة أمام المسرح 1000 ، مقاعد كبار الزوار 50000 لطاولة تضم 10 أفراد، و 30000 لطاولة تضم 6 أفراد.

و آعلنت الشركة المنظمة، عن تخصيص جزء من إيرادات الحفل، لصالح تقديم المساعدات لأهالي غزة.

يذكر أن، النجم محمد منير بدأ مؤخرا تسجيل أغاني ألبومه الجديد بعد طرحه أغنية بعنوان "يا فلسطيني" من كلمات الشاعر الراحل عصام عبد الله، وألحان كامل شريف، وتوزيع فتحي سلامة، مكساج علاء الشريف، ديجيتك أحمد أبا يزيد، مدير إنتاج أحمد البنداري، منسق عام دينا مجدي، و إخراج أحمد عبد المحسن.

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