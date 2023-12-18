بعد نزاع عامين".. تفاصيل تصالح شيرين عبد الوهاب مع "روتانا" رسميا (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الخبير القانوني حسام لطفي محامي النجمة شيرين عبد الوهاب، عن تطور جديد في ملف نزاعها مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بعد نزاع قضائي دام عامين.

حسام لطفي، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "تم الحمد لله أمس الأحد، التصالح بين النجمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا رسميا".

وتابع: "الإتفاق تم بعد سداد مبلغ الـ 8 مليون جنيه، محل الحكم الصادر، على أن يتم فتح صفحة جديدة من التواصل بين النجمة والشركة في إطار من الإحترام المتبادل.

وردأ على سؤال عن عودة التعاون بينهما ومصير العقد الموقع عام 2019، أجاب: "التعاون من المقرر أن يتم باتفاقات وهو قيد الدراسة حاليا، ودون عقد، وفيما يخص العقد السابق، فأصبح منتهيا وفقا لحكم المحكمة الإقتصادية".

شيرين عبد الوهاب انفصلت عن الفنان حسام حبيب رسميا مساء الخميس الماضي، وفقا لتأكيد محاميها القانوني ياسر قنطوش، الذي أشار أن الطلاق تم في هدوء.

وتستعد شيرين، لإحياء حفل رأس السنة في الإمارات بمشاركة المطربة نجوى كرم، والمطرب جورج وسوف.

يذكر أن، المحكمة الإقتصادية، أصدرت في سبتمبر الماضي، حكما بإلزام المطربة شيرين عبد الوهاب، بسداد 3 ملايين جنيه بصفتها، وإلزام المطربة بشخصها بالتضامن مع شركة La Mere for artistic productions holding، بأن يؤدوا ٥ مليون جنيه لصالح شركة روتانا.

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