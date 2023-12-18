رامي جمال يعلن: "رجعت أشتغل هاوي زي زمان في الأغاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المطرب رامي جمال، عن عودته للعمل كـ "هاوي" في اختيار الأغاني التي سيقدمها للجمهور.

وكتب رامي، عبر حسابه على إنستجرام: "وعدتكم أن الأغاني الفترة اللي جاية غن شاء الله هتبقى زي أغاني زمان لأني رجعت اشتغل ك هاوي زي زمان".

وأضاف: "رجعت أختار الأغنية على قد ما أحبها والنتيجة إن اللي من القلب بيوصل للقلب وأديني جيت متأخر.. خليكم جاهزين للي جاي".

يذكر أن، رامي جمال طرح مؤخرا أغنية "جيت متأخر" عبر قناته على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهي من كلمات محمد مصطفى، توزيع محمد ياسر.

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