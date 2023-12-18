"الموسيقيين": شطب أحمد رمضان نهائيا من جدول النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، منذ قليل، بيانا بشأن شطب أحمد رمضان سكرتير نقابة الموسيقيين السابق من جدول النقابة.

وجاء في البيان، كالتالي: "أصدر مجلس التأديب الاستئنافي الخاص بأعضاء نقابة المهن الموسيقية والذي يتم تشكيله طبقا للقانون من السادة مستشاري مجلس الدولة ووزارة الثقافة المصرية، وبجلسة الأحد 17 ديسمبر، قرارا بشأن الاستئناف على قرار مجلس التأديب الابتدائي رقم 1 لسنة 2023 وذلك في الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان، والإستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل بصفته والذي قضي في منطوقه الآتي".

أولاً : قبول الاستئناف المقام من أحمد رمضان أحمد شعبان شكلا ورفضه موضوعا.

ثانياً: قبول الاستئناف المقام من نقيب المهن الموسيقية بصفته شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى شطب أحمد رمضان أحمد شعبان من الجداول نهائيا دون المساس بالمعاش على أن يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودته دون الإعلان .

وأضاف البيان: "هذا وقد قام أعضاء مجلس التأديب الاستئنافي بتلاوة هذا القرار في جلسة علانية بمقر النقابة العامة، وتم التنبيه علي جميع الإدارات المختصة بالنقابة لتنفيذ ما جاء بحيثيات ومنطوق هذا القرار".