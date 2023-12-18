مريم الخشت ووالدها في ضيافة "صاحبة السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس ببرنامجها "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "dmc" في حلقة اليوم الاثنين، الفنانة مريم الخشت ووالدها الشيف عماد الخشت، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويتحدث عماد الخشت وابنته مريم لأول مرة عن اختلاف الأجيال بين الأب وابنته وعلاقة والدها بـ"صاحبة السعادة".

وانضمت الفنانة مريم الخشت مؤخرًا للمشاركة في بطولة فيلم "حدوتة الأيام الباقية" الذي انطلق تصويره مؤخراً، ويشارك في بطولته أحمد حاتم وكارمن بصيبص، ومن تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

يذكر أن، مريم الخشت شاركت في موسم رمضان الماضي 2023 بمسلسل "عملة نادرة".

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