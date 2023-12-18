شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تقيم احتفالية فنية بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس فرقة الرقص الحديث الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم الليلة الإثنين الموافق 18 ديسمبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر احتفالية فنية بمناسبة مرور 30 عامًا على تأسيس فرقة الرقص الحديث وتشمل عرض "كى لاتتبخر الأرض" تصميم وإخراج وليد عونى، كما يتم تكريم عدد من الرموز المهمة بالفرقة على هامش هذه الاحتفالية بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وبهذه المناسبة أقيم مؤخرا مؤتمر صحفي قال فيه مصمم الرقصات والمخرج وليد عونى مؤسس الفرقة ومديرها الفنى إن "عرض كى لا يتبخر عرض متكامل يجمع مفردات مهمة تعبر عن تطور الفن الكوريغرافي في التصميم الحركى ويشمل مختارات من أهم عروضه التى لاقت نجاحًا كبيرًا في الوسط الفنى المسرحي المصرى، كما يبرز العرض المحطات التى شهدت تطورًا هذا الخط المسرحي الراقص الجديد على ساحة الإبداع المصرى في بدايته عام 1993 حتى باتت من أهم الفرق والأكثر تأثيرًا في حركة الرقص على المسارح المصرية والعربية، مضيفا أن عناصر العرض ورموزه تضم دراسة لعدة عروض سابقة مختلفة

جدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحي الحديث أبدعت 34 عملا خلال العقود الثلاثة الماضية في دار الأوبرا المصرية كللت جميعها بالنجاح وتم تقديم جميعها بمصر ومختلف الدول العربية والأجنبي