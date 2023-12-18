شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود ينتهى من تصوير "زينهم".. ويعلق: ألذ وأطيب مسلسل صورته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد داود من تصوير مسلسل "زينهم" الذي يعرض حاليًا قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it الإلكترونية، وجاء في المركز الثاني مسلسل "العودة" لشريف سلامة.

وكتب داود عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: "الحمد لله.. فركش مسلسل زينهم.. ألذ وأطيب مسلسل صورته من أول ما بدأت.. محظوظ وممتن جدًا بمجهود كل فرد اسمه مكتوب على تيترات المسلسل من أكبر واحد لأصغر واحد.. كل فريق العمل أمام وخلف الكاميرا.. بحبكوا جدًا وحقيقي تشرفت بالشغل معاكوا.. تحياتي لكم جميعًا يا ألذ وأطيب ناس.. هتوحشوني.. إلى أن نلتقي تاني.. قريب جدًا إن شاء الله".

مسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، احمد الرافعى، عماد رشاد، هناء الشوربجى، سلوى محمد على، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، حمدى هيكل، انجى أبو السعود، رحاب عرفة، بسمة نبيل، محمد الصاوى، لاشينة لاشين، على السبع، نورا مهدى، نسمة بهى وتأليف محمد سليمان عبد المالك وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحى عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.